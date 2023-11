Un joueur du PSG humilie Messi en plein match et met le feu sur les réseaux sociaux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, l'Uruguay a réalisé une très belle performance en faisant tomber l'Argentine pour la première fois depuis un an. Et un homme s'est particulièrement distingué à savoir Manuel Ugarte. Son clash avec Rodrigo De Paul a largement fait parler, pas seulement, puisque le joueur du PSG a également réalisé une magnifique prestation.

Invaincue depuis un an et la défaite contre l'Arabie Saoudite lors de son premier match à la Coupe du monde 2022, l'Argentine a vu sa série d'invincibilité prendre fin jeudi soir contre l'Uruguay. Les hommes de Marcelo Bielsa se sont imposés sur la pelouse de la Bombonera (2-0) grâce à des buts de Ronald Araujo et Darwin Nunez. Mais un autre joueur s'est particulièrement distingué.

¡MASTERCLASS DE MANU! 🔝🤩@manuugarte8 jugó un partidazo en La Bombonera para la victoria de Uruguay ante Argentina. ¡CRACK! 🇺🇾🇦🇷 https://t.co/x9WysHgNsT pic.twitter.com/sZr1Kz4EeP — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) November 17, 2023

Ugarte s'en prend à De Paul et Messi en plein match

Il s'agit de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain du PSG a notamment fait parler de lui pour son geste adressé à Rodrigo de Paul. Après une faute sur Lionel Messi, l'Uruguayen s'agace de voir les joueurs argentins se jeter sur lui pour défendre leur capitaine. « S*ceur de Messi », aurait alors lâché Manuel Ugarte à Rodrigo de Paul, le tout en mimant un geste obscène. « Je préfère ne pas dire ce que je pense. Les jeunes doivent apprendre le respect des anciens. Ce classique a toujours été intense, dur, mais toujours avec beaucoup de respect. Il faut qu’ils apprennent un peu », a réagi Lionel Messi après le match à propos de cette scène.

MAGO. LEÓN. ANIMAL. BESTIA. DOMADOR. FIGURA. CRACK. MASTERCLASS. https://t.co/o2aLZ0eSEb — Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) November 17, 2023

La «masterclass» d'Ugarte fait parler