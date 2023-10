Une recrue débarque au PSG pour Mbappé et Dembélé ?

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a fait le pari de recruter non pas un mais deux attaquants de pointe de qualité avec les arrivées de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. En concurrence directe, les deux buteurs apportent des caractéristiques très différentes à Paris. Mais selon Kevin Diaz, le Portugais permet véritablement à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé d’exprimer leurs qualités.

Luis Enrique peut se réjouir. Avec la présence de Randal Kolo Muani ainsi que celle de Gonçalo Ramos (tous deux recrutés cet été contre respectivement 90M€ et 80M€) au PSG, l’entraîneur espagnol possède deux atouts de taille concernant le poste d’attaquant de pointe.

Concurrence entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos au PSG

En concurrence directe pour une place de titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque, ni Randal Kolo Muani ni Gonçalo Ramos ne semble avoir pris les devants face à l’autre dans les plans de Luis Enrique.

«Il est très intelligent pour voir les failles adverses»