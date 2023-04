Une piste du PSG rejoint Mbappé et s’enflamme

Florian Barré

Appelé par Didier Deschamps pour jouer la Coupe du monde après le forfait de dernière minute de Presnel Kimpembe, Axel Disasi a vécu un rêve ces derniers mois. Le défenseur de Monaco a d’ailleurs pu refouler les marches du château de Clairefontaine lors du dernier rassemblement des Bleus après le forfait de William Saliba cette fois-ci. En conférence de presse ce vendredi, il s’est confié sur son aventure en sélection.

S’il n’est pas encore un joueur indiscutable des listes de Didier Deschamps, Axel Disasi a quand même eu le droit de vivre ce que tous les joueurs aimeraient connaître un jour : jouer pour son pays lors d’une Coupe du monde. Cette chance, le défenseur de 25 ans a pu la saisir suite à la blessure du joueur du PSG, Presnel Kimpembe. Scénario similaire en mars. William Saliba forfait, c’est Disasi qui est de nouveau appelé par Didier Deschamps.

« C’est une énorme fierté »

Ses premières sélections en Bleus, Axel Disasi, pisté par le PSG en vue du mercato estival, en garde un excellent souvenir : « C’est toujours valorisant d’aller en équipe de France. Comme j’ai pu le dire dans le passé, c’est le Graal. Y aller c’est toujours un plaisir et c’est une énorme fierté » a lâché le défenseur en conférence de presse avant la réception de Lorient avec Monaco.

Le niveau des défenseurs français, « c’est quelque chose de motivant »