Une nouvelle star au PSG, sa signature à vie est annoncée !

Un véritable diamant évolue au PSG. A tout juste 20 ans, João Neves est considéré comme l’une des plus belles promesses du football mondial. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Benfica, le Portugais est très attaché au club parisien. D’après Guillaume Hoarau, qui a pu échanger avec lui, le numéro 87 se verrait bien faire toute sa carrière à Paris.

Il fait partie des joueurs les plus prometteurs du monde. Déjà indispensable au PSG, João Neves a tout du milieu de terrain complet. Auteur de très belles prestations dont un fabuleux triplé à Toulouse en championnat, le numéro 87 est indispensable aux yeux de Luis Enrique, qui en a fait son moteur.

João Neves brille au PSG Surtout, l’état d’esprit de l’international Portugais est irréprochable. Hargneux et combatif, Neves représente parfaitement ce PSG axé sur l’effort collectif. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club parisien, le milieu de terrain de 20 ans ne serait pas contre s’engager dans la durée à Paris selon les dires de Guillaume Hoarau. Interrogé par France Bleu sur la volonté de certains joueurs de rester longtemps au PSG, l’ancien attaquant a révélé une belle anecdote.