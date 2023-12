Une légende snobe le PSG, il hallucine

Thibault Morlain

Joueur légendaire du PSG, Rai est de retour à Paris. Cependant, le Brésilien a décidé de rejoindre le projet d'un autre club parisien, le Paris FC. Ambassadeur du club de Ligue 2, Rai n'a pas voulu revenir du côté du PSG. Un choix qui en a étonné plus d'un, à commencer par le président du PFC, Pierre Ferracci.

Malgré son passé glorieux avec le PSG, Rai n'a pas voulu retrouver le club de la capitale. Le Brésilien a alors opté pour une autre équipe parisienne : le Paris FC. Cela fait maintenant près d'un an et demi que Rai est l'ambassadeur du PFC. Une volonté qui n'avait pas manqué d'étonner Pierre Ferracci.

« Ça m'a intrigué »

Dans des propos accordés à L'Equipe , Pierre Ferracci est revenu sur sa surprise quand il a appris via Michel Denisot que Rai voulait aller au Paris FC. Le président parisien confie : « L'idée qu'il puisse s'intéresser à nous plutôt qu'au PSG alors qu'il était devenu le joueur le plus aimé des supporters quelques années auparavant, devant Pauleta et Ronaldinho, m'a intrigué ».

« Il avait envie de participer à un projet de deuxième club à Paris »