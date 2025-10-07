Une légende au PSG : Le gros coup gueule !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà critiqué pour ses débuts sous les couleurs du PSG, Lucas Chevalier est peut-être encore plus sous pression du fait qu’il soit un gardien français, comme cela avait été le cas d’Alphonse Areola, selon Jérôme Alonzo. Ce dernier estime également que les gardiens ont moins le droit à l’erreur que les joueurs de champ et a pris l’exemple de la légende parisienne Rai pour appuyer ses propos.

Lundi, Jérôme Alonzo était invité dans Rothen s’enflamme sur RMC afin d’évoquer le cas de Lucas Chevalier. Arrivé cet été en provenance du LOSC dans le cadre d'un transfert estimé à 55M€, le gardien âgé de 23 ans réalise des débuts mitigés avec le PSG, peut-être en raison d’une pression supplémentaire du fait qu’il soit Français ?

« Alphonse, on ne lui a rien passé du tout » « C’est une vraie question. Il y a la jurisprudence Areola. Je me rappelle qu’Alphonse, on ne lui a rien passé du tout quand il est arrivé au PSG avec de grosses qualités », a confié Jérôme Alonzo, qui a rappelé, en prenant l’exemple de Rai, que les gardiens sont plus rapidement jugés que les joueurs de champ.