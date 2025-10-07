Une légende au PSG : Le gros coup gueule !

Déjà critiqué pour ses débuts sous les couleurs du PSG, Lucas Chevalier est peut-être encore plus sous pression du fait qu’il soit un gardien français, comme cela avait été le cas d’Alphonse Areola, selon Jérôme Alonzo. Ce dernier estime également que les gardiens ont moins le droit à l’erreur que les joueurs de champ et a pris l’exemple de la légende parisienne Rai pour appuyer ses propos.
Lundi, Jérôme Alonzo était invité dans Rothen s’enflamme sur RMC afin d’évoquer le cas de Lucas Chevalier. Arrivé cet été en provenance du LOSC dans le cadre d'un transfert estimé à 55M€, le gardien âgé de 23 ans réalise des débuts mitigés avec le PSG, peut-être en raison d’une pression supplémentaire du fait qu’il soit Français ?
« Alphonse, on ne lui a rien passé du tout »
« C’est une vraie question. Il y a la jurisprudence Areola. Je me rappelle qu’Alphonse, on ne lui a rien passé du tout quand il est arrivé au PSG avec de grosses qualités », a confié Jérôme Alonzo, qui a rappelé, en prenant l’exemple de Rai, que les gardiens sont plus rapidement jugés que les joueurs de champ.
« Au PSG, il y a la jurisprudence Rai pour les joueurs de champ »
« Au PSG, il y a la jurisprudence Rai pour les joueurs de champ. Un joueur de champ peut être mauvais comme un cochon pendant un an et on dira toujours : “Mais rappelez-vous, Rai il n’a pas été bon pendant un an”. Oui, mais des Rai, il y en a eu un dans l’histoire du PSG. Et pour les gardiens par contre, tout de suite, il y a un jugement qui tombe. Sirigu, Trapp, Areola, même Buffon... Le jugement qui a été fait tout de suite ne leur a pas laissé de seconde chance. Le jugement des gardiens, à Paris ou à Marseille, est plus dur que le jugement des joueurs », a ajouté l'ancien gardien du PSG (2001-2008).