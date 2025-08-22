«Une grosse belle bête» au PSG, Laure Boulleau hallucine !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors de ce mercato estival, le PSG s'est notamment renforcé avec Illia Zabarnyi. Alors que l'Ukrainien a disputé ses premières minutes face au FC Nantes, il avait été du voyage pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham. C'est à cette occasion que Laure Boulleau a pu apercevoir Zabarnyi et qu'elle a été impressionnée par son physique.

A la recherche d'un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos, le PSG a trouvé son bonheur à Bournemouth. Moyennant 66M€, Illia Zabarnyi a ainsi rejoint l'effectif de Roberto De Zerbi. De quoi densifier l'arrière-garde de Luis Enrique. Il faut dire qu'avec son mètre 89, l'Ukrainien est impressionnant physiquement.

« Il est costaud le nouveau » Laure Boulleau a d'ailleurs pu voir cela aux premières loges. En effet, en marge de la Supercoupe d'Europe face à Tottenham, l'ancienne joueuse du PSG a aperçu Illia Zabarnyi. Et dans un extrait diffusé sur Instagram, on l'entend dire : « Il est costaud le nouveau. Une grosse belle bête ».