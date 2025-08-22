«Une grosse belle bête» au PSG, Laure Boulleau hallucine !

Lors de ce mercato estival, le PSG s'est notamment renforcé avec Illia Zabarnyi. Alors que l'Ukrainien a disputé ses premières minutes face au FC Nantes, il avait été du voyage pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham. C'est à cette occasion que Laure Boulleau a pu apercevoir Zabarnyi et qu'elle a été impressionnée par son physique.
A la recherche d'un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos, le PSG a trouvé son bonheur à Bournemouth. Moyennant 66M€, Illia Zabarnyi a ainsi rejoint l'effectif de Roberto De Zerbi. De quoi densifier l'arrière-garde de Luis Enrique. Il faut dire qu'avec son mètre 89, l'Ukrainien est impressionnant physiquement.
« Il est costaud le nouveau »
Laure Boulleau a d'ailleurs pu voir cela aux premières loges. En effet, en marge de la Supercoupe d'Europe face à Tottenham, l'ancienne joueuse du PSG a aperçu Illia Zabarnyi. Et dans un extrait diffusé sur Instagram, on l'entend dire : « Il est costaud le nouveau. Une grosse belle bête ».
« Il est à l'aise avec le ballon et c'est important pour nous »
C'est donc face à Nantes qu'Illia Zabarnyi a été utilisé pour la première fois par Luis Enrique. Conquis par l'Ukrainien, l'entraîneur du PSG a d'ailleurs confié : « Je pense que les conditions physique et technique de Zabarnyi sont parfaites pour le style de jeu que j’aime. Il est à l'aise avec le ballon et c'est important pour nous. Et sans le ballon, c'est un joueur qui gagne les duels normalement. Je pense qu'il a fait un très bon match ».