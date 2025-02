Une figure de Canal + va mourir, l'atroce annonce

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand journaliste sportif français qui a été président du PSG pendant quelques mois avant d'être une figure de Canal + notamment, Charles Biétry a annoncé il y a près de deux ans être atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi connue sous le nom de Maladie de Charcot. A 81 ans, l'ancien directeur des sports de la chaîne privée va malheureusement bientôt nous quitter. Nathalie Iannetta, qui l'a bien connu, a expliqué qu'il était en effet proche de la mort.

Passé par TF1, France Télévisions et même par Bein Sports durant sa carrière, Charles Biétry laissera une empreinte indélébile dans le milieu du journalisme en France. Le natif de Rennes n'officie plus depuis quelques années et il a été diagnostiqué en 2023 de la Maladie de Charcot, une terrible maladie qui ne promet une espérance de vie de 3 ou 4 ans au maximum en général. Présente sur le plateau de Quelle Epoque !, la journaliste Nathalie Iannetta a pris la parole concernant Charles Biétry dont le livre "La dernière vague" vient de sortir. Une dernière histoire pour l'ancien président du PSG.

Charles Biétry atteint d'une grave maladie

Figure du journalisme sportif français, Charles Biétry vient de sortir un livre pour écrire ses mémoires avant de nous quitter. Nathalie Iannetta est revenue sur la terrible Maladie de Charcot qui ne laisse aucune chance aux malades. « Ça faisait longtemps qu’il n’allait pas trop bien. Et puis un jour, on est toute une bande. Je décide de l’appeler, et il me dit : "C’est Charcot". Je lui ai demandé pour combien de temps il en avait parce qu’il ne faut pas se raconter d’histoire, quand on vous annonce cette maladie, c’est une condamnation à mort. Il y a des Charcot foudroyants, mais ce n’est pas le cas de Charles » explique-t-elle devant Léa Salamé et ses invités.

« C'est une force de la nature »

En retraçant son combat face à la maladie dans son livre, Charles Biétry promet aussi de reverser tous les bénéfices à la recherche sur la SLA. « Je me suis beaucoup rapprochée des associations qui luttent pour aider les malades et l’entourage. L’espérance de vie est très courte, la recherche a pris du retard. Il faut les aider pour accélérer les choses. Il est dans les prolongations parce qu’il a fait plus. C’est une force de la nature Charles » poursuit Nathalie Iannetta à propos de celui qui a présidé le PSG en 1988 durant quelques mois après le départ de Michel Denisot.