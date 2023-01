Une bombe frappe le PSG, ça va lui couter très cher

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le dossier était en stand by depuis quelques semaines, Anne Hidalgo est venue annoncer une terrible nouvelle au PSG : le Parc des Princes ne sera pas vendu. Même si la mairie de Paris souhaiterait poursuivre les discussions avec le club de la capitale, le départ de Jean-Claude Blanc condamnerait quasiment ce dossier.

A un jour d’un gros match contre le Stade Rennais, c’est une très mauvaise nouvelle que vient d’apprendre le PSG. Anne Hidalgo a annoncé que le Parc des Princes ne serait pas vendu au club de la capitale, ce qui vient contrarier tous les plans du PSG. « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre, a déclaré la maire de Paris face aux lecteurs du Parisien. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens », a lâché la maire de Paris.

Le PSG a répondu à Hidalgo

« Ce n’est pas l’issue que le club, ni ses supporters, espérait. Il est décevant d'entendre que la Maire de Paris veut déloger le Paris Saint-Germain et ses supporters du Parc des Princes tout en ajoutant des dizaines de millions d'euros à la charge des contribuables parisiens pour maintenir la structure d’un stade qui a plus 50 ans et a besoin d’une rénovation complète », a lancé le PSG au journal Le Parisien en réponse à Anne Hidalgo.

Le départ de Jean-Claude Blanc plombe le dossier