Un cadre du PSG interpelle Zidane, ça ne va pas lui plaire

La rédaction

Figure emblématique du PSG, Marco Verratti a rejoint le club de la capitale en 2012 au début de l'ère QSI. Taulier de l'effectif depuis son arrivée, le milieu de terrain s'est livré lors d'un long entretien à France Football. Malgré son amour pour la France, il reconnait préférer son compatriote Marco Materazzi à la légende française Zinédine Zidane.

Le nom de Marco Materazzi est définitivement lié à celui de Zinédine Zidane depuis que le numéro 10 français a adressé un coup de boule au défenseur central en finale de Coupe du monde 2006. Si les fans de football français ne portent pas vraiment Materazzi dans leurs cœurs, ce n'est pas le cas du milieu de terrain du PSG Marco Verratti.

«Pour le jeu, c'est Zidane. Pour l'histoire, c'est Materazzi»

Dans son interview donnée à France Football , Marco Verratti se livre sur l'amour qu'il porte à la France, pays qu'il a rejoint à 19 ans. Toutefois, entre Zidane et Materazzi, il n'y a pas de débat pour le milieu de terrain : « Pour le jeu, c'est Zidane. Pour l'histoire, c'est Materazzi. Il nous a marqués, parce qu'il a inscrit des buts importants pour qu'on devienne champions du monde. C'était une journée incroyable de ma vie quand on a gagné », a rappelé l'Italien, alors âgé de 14 ans à l'époque.

Un transfert est acté au PSG, c’est imminent https://t.co/fC30asYdSf pic.twitter.com/8C2Jp03KOU — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

«Materazzi m'a plus fait vibrer»