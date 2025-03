Un «tueur» annoncé au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Bradley Barcola la saison dernière, le PSG assiste à l'éclosion d'un nouveau talent. Recruté l'été dernier, Désiré Doué a eu besoin de quelques semaines pour digérer son transfert. Mais désormais, la machine est lancée et elle semble inarrêtable. Comme indiqué par le journaliste Dave Appadoo, l'ailier de 19 ans est promis à un avenir radieux.

L’oiseau est sorti de son œuf, et il n’a pas attendu longtemps pour prendre son envol. Désiré Doué est désormais lancé vers le plus haut niveau. Âgé seulement de 19 ans, l’ailier ne cesse de prendre du gallon au PSG, malgré une concurrence monstrueuse à son poste. Selon Luis Enrique, cette confiance est entièrement justifiée.

Luis Enrique admiratif de Doué

« Pour moi, les joueurs que nous cherchons sont toujours des joueurs avec des qualités techniques. Il peut jouer dans l'axe, même sous pression il ne perd pas le ballon. C'est un joueur qui a un don technique avec ses deux jambes. Il a 19 ans. Il joue beaucoup. Je soulignerais sa volonté de vouloir s'améliorer. C'est un plaisir son état d'esprit » avait confié Luis Enrique il y a quelques jours.

« On est devant un phénomène »

Journaliste pour France Football, Dave Appadoo va plus loin. Selon lui, Doué possède le talent nécessaire pour tutoyer les sommets. « Je ne pensais pas qu’il aurait une croissance aussi rapide. Ce que Luis Enrique décrivait avec les deux pieds, le talent, l’intelligence etc je n’avais pas trop de doutes. Mais s’imposer à Paris, à cette âge là, il faut avoir quelque chose en plus. Franchement, c’est un tueur. Il a quelque chose de l’ordre du très très haut niveau. Je ne sais pas s’il y arrivera, mais il a un truc incroyable en lui. Il a l’ADN de celui qui n’a pas peur, qui est capable de prendre sa chance. Il a même cette espère de sur confiance en lui. Je pense que l’on est devant un phénomène » a-t-il déclaré sur le plateau de L’Equipe de Greg.