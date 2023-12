Un «talent» explose à l’étranger, le PSG peut s’en mordre les doigts 

Benjamin Labrousse

Le centre de formation du PSG possède un vivier de talents plutôt impressionnant. Cependant, tous ne réussissent pas à se faire une place au sein de l’équipe première, certains décident alors de partir relancer leur carrière ailleurs. Formé à Paris, Wilson Odobert a signé à Burnley cet été. Performant en Premier League, l’ailier né en 2004 fait le bonheur de Vincent Kompany en Angleterre.

Warren Zaïre-Emery est un ovni. Non seulement le joueur âgé de 17 ans s’affirme chaque semaine comme l’un des joueurs les plus importants du PSG, mais le numéro 33 a également prouvé qu’il était possible de s’imposer à Paris lorsqu’on est issu du centre de formation parisien.

L'Espagne enrage contre le boss du PSG https://t.co/kgvXdUeFF0 pic.twitter.com/RD55vEY3fs — le10sport (@le10sport) December 24, 2023

Plusieurs jeunes ont quitté le PSG ces dernières années

Car ces dernières années, le PSG a fait face à un phénomène d’exode massif concernant ses jeunes joueurs. Cet été encore, plusieurs membres des catégories inférieures ont quitté Paris. C’est le cas par exemple pour Romaric Etonde parti à l’AS Monaco, ou encore de Mahamadou Diawara, qui a goûté au plaisir des premières apparitions en Ligue 1 avec l’OL. Mais le PSG voit également certains de ses anciens pensionnaires se dévoiler en Premier League, comme c’est le cas pour Wilson Odobert.

« Les fans n'ont pas l'occasion d'apprécier son talent »