Un renfort XXL attendu au PSG, l’annonce qui va régaler Luis Enrique

Touché lors d'un rassemblement avec l'Equipe de France début septembre, Ousmane Dembélé connaît un début de saison difficile avec le PSG. L'attaquant français a beaucoup œuvré pour le succès de son équipe l'année dernière et il connaît quelques difficultés sur le plan physique. Mais il pourrait être de retour pour affronter Tottenham en Ligue des champions.

Face au Bayern Munich, Ousmane Dembélé avait ressenti des douleurs qui l'ont contraint à rater les deux derniers matches de Ligue 1. Mais l'attaquant français pourrait être dans le groupe pour le prochain match de Ligue des champions, un retour très intéressant pour Luis Enrique. Une bonne nouvelle se précise.

Dembélé de retour ? Pas totalement soigné, Ousmane Dembélé n'a pas pu participer aux deux derniers matches du PSG. Le joueur de 28 ans connaît un début de saison difficile à cause de son corps mais il ne veut pas se laisser abattre. Les dernières nouvelles sont plutôt bonnes. En effet, d'après L'Equipe, une source du club confie que ses sensations sont plutôt positives. « Il connaît bien son corps. On verra (lundi) et (mardi). Il reste trois jours. Après, ce sera au coach de décider » confie une source interne.