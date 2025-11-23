Un «grand gardien» s’annonce au PSG pour le futur !

Pierrick Levallet

Ses premiers mois au PSG ont été plutôt mitigés. Et pourtant, Lucas Chevalier reste le gardien titulaire dans le onze de Luis Enrique. L’international français est toutefois conscient de devoir mieux faire pour répondre aux exigences placées en lui. Le portier de 24 ans estime d’ailleurs avoir encore beaucoup à donner aux Rouge-et-Bleu.

Lucas Chevalier a vécu des premiers mois mitigés au PSG. Recruté pour 40M€ cet été, l’international français s’est montré plutôt irrégulier en cette première partie de saison. Le gardien de but de 24 ans sait d’ailleurs qu’il doit mieux faire pour convaincre son monde chez les Rouge-et-Bleu. L’ancien portier du LOSC estime toutefois avoir encore beaucoup à donner au PSG.

«Ma vie a changé» « Je m’attendais à un changement de dimension aussi important ? Oui et non. On s’y attend parce qu’on le veut, c’est un objectif, c’est ce qu’on vise. J’ai une nouvelle vie et un nouveau poste. La vision du gardien de but a encore évolué, elle est différente. Ma vie a changé, j’ai quitté le cocon. On me scrute de A à Z. On se rend compte que c’est sans pitié » a d’abord indiqué Lucas Chevalier au micro de Téléfoot.