Un prodige va signer avec le PSG et vise du lourd pour la suite !

Jean de Teyssière

Le PSG peut être serein au milieu de terrain avec Warren Zaïre-Emery. Le crack parisien de 18 ans est en train de se révéler aux yeux de tous cette saison et le club de la capitale pourra compter sur lui encore de nombreuses années. Zaïre-Emery va prolonger son contrat de 5 ans et espère vivre encore de belles émotions avec l'équipe de France.

En équipe de France, Warren Zaïre-Emery a déjà battu de nombreux records. A 17 ans et 255 jours, le milieu de terrain parisien est devenu lors de la même rencontre le plus jeune buteur et joueur de l'histoire des Bleus . Celui qui va signer une prolongation de contrat avec le PSG a de grosses ambitions avec la sélection.

Zaïre-Emery va prolonger

Comme révélé par le10sport.com depuis le mois de décembre 2023, le PSG et Warren Zaïre-Emery se sont mis d'accord pour une prolongation de contrat de 5 ans. Le jeune crack parisien attendait ses 18 ans pour parapher cette prolongation. Chose faite depuis début mars, il ne manque désormais plus que l'officialisation.

Le PSG relance un vieux dossier du mercato ? https://t.co/npR6zHB6UG pic.twitter.com/ISYPdUUsrA — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

«Porter le maillot de l'équipe de France, c'est un rêve de gosse»