Un pote de Messi dézingue Cristiano Ronaldo

Sergio Agüero, retraité des terrains depuis ses problèmes cardiaques apparait souvent sur la chaîne Twitch du célèbre streameur espagnol Ibai. L'ancien joueur de Manchester City, très proche de Lionel Messi puisqu'ils ont évolué ensemble sous le maillot de la sélection argentine profite de sa retraite pour tailler Cristiano Ronaldo, le plus grand rival de La Pulga.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c'est une rivalité incroyable dans l'histoire du foot ou chaque personne à sa préférence. Du côté de Sergio Agüero, le débat est clos puisqu'il semble avoir pris CR7 en grippe depuis quelques temps, lui qui multiplie les petits pics à son égard.

Une histoire de coup-franc

Dans leur carrière, les deux ovnis du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont marqué respectivement 61 et 59 coups francs. Un total énorme, mais qui ne leur permet tout de même pas de faire partie du top 3, lui qui est occupé par le Lyonnais Juninho (77), Pelé (70) et Ronaldinho (66). Au classement des meilleurs buteurs sur coup-franc, Messi est classé 8ème et CR7 9ème.

« Tous ses buts sur coup-franc sont marqués par chance »