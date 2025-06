Un «phénomène mondial» s’annonce au PSG pour la saison prochaine !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, un joueur du PSG a crevé l’écran lors de la démonstration contre l’Inter Milan (5-0) il s’agit de Désiré Doué, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. D’ailleurs, l’ancien Rennais se tourne déjà vers l’avenir de bien évidemment au PSG.

« Désiré Doué. Pour moi, c'est la révélation du foot mondial cette saison ». Ces mots, prononcés par Javier Pastore avant la finale de la Ligue des champions, étaient prémonitoires. En effet, Désiré Doué a été l'homme fort du PSG contre l' Inter Milan (5-0) inscrivant un doublé et délivrant une passe décisive. Et l'ancien Rennais annonce déjà la couleur pour la saison prochaine avec le PSG .

«Le plus important, c’est de ne jamais relâcher nos efforts»

« Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans l’effectif, moi y compris, et nous allons continuer à travailler dur. Le plus important, c’est de ne jamais relâcher nos efforts et de continuer à viser les plus grands trophées », ajoute Désiré Doué.