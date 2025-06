Un phénomène au PSG, Ménès balance sur son calvaire !

Depuis le début de la saison, Senny Mayulu grappille de plus en plus de temps de jeu au PSG. Buteur en finale de la Ligue des Champions, le crack de 19 ans a été aligné d'entrée contre Botafogo ce vendredi matin. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, Senny Mayulu a du mal à digérer tout ce qui lui arrive ces dernières semaines.

«Ça fait un peu beaucoup à digérer pour lui»

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a fait un constat inquiétant sur Senny Mayulu. D'après le journaliste français, le numéro 24 du PSG peine à digérer tout ce qui lui arrive ces dernières semaines. « Quelles sont les constatations qu'on peut faire de cette défaite ? Que le PSG ne peut pas se permettre de jouer avec cinq titulaires en moins. Le PSG a débuté cette rencontre sans Marquinhos, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Joao Neves et Ousmane Dembélé. C'est trop ! C'est trop, parce que les remplaçants, notamment au milieu, n'ont pas été à la hauteur. Zaïre-Emery a l'air bien physiquement, mais il court dans le vide. Mayulu, ça fait peut-être un petit peu beaucoup à digérer pour lui depuis quelque temps. Devant, ce n'était pas extraordinaire non plus. Désiré Doué était souvent pris à deux ou à trois, à croire que les joueurs de Botafogo avaient vu la finale de la Ligue des Champions. Il n'a pas pu respirer Désiré Doué. Il s'est un petit peu entêté dans des actions individuelles, et il a souvent perdu le ballon. Kvaratskhelia s'est battu comme un fou, comme d'habitude. Il a très très bien débuté le match, mais à l'arrivée, il n'a pas non plus pesé suffisamment. Et puis, sans vouloir donner l'impression de m'acharner une fois de plus, je suis désolé de confirmer ce que je vis semaines après semaines : Gonçalo Ramos n'a pas le niveau de ce club », a analysé Pierre Ménès via Face à Pierrot.