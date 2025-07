Un Parisien lâche le PSG pour l’OM !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à la finale de la Ligue des champions le 31 mai dernier, Robert Pirès a assisté au triomphe du PSG face à l’Inter (4-0). Champion du monde 1998, l’ancien international a salué le travail de Luis Enrique. Mais fidèle à l’OM, où il a évolué deux saisons (1998-2000), Pirès a refusé de dire s’il soutenait vraiment Paris.

Pirès salue le « coup de génie » du PSG

« Je me suis régalé, parce que c’était une finale de Ligue des champions et parce que j’ai vu l’équipe de Luis Enrique proposer un très beau football, en faisant vivre un cauchemar aux Italiens. C’était impressionnant, surtout quand on aime le beau jeu. (…) Depuis janvier, j’ai vraiment apprécié le jeu du PSG. Quelque chose s’est passé après le match contre City, il y a eu comme un coup de génie », a confié l’ancien international français.