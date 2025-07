Retrouvailles avec le PSG : Mbappé veut les choquer !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour la première fois depuis son départ vers le Real Madrid, Kylian Mbappé va retrouver le PSG. Des retrouvailles qui auront lieu ce mercredi soir (21h) à New-York, à l’occasion des demi-finales de la Coupe du monde des Clubs. Pour le journaliste Dominique Sévérac, l’attaquant français aura à cœur de briller face à ses anciens coéquipiers.

Quasiment un an jour pour jour après leurs adieux, Kylian Mbappé et le PSG vont enfin se retrouver. Parti libre à l’issue de son contrat avec le club parisien, l’attaquant français s’était engagé dans la foulée avec son club de cœur, le Real Madrid . Auteur d’une première saison réussie sur le plan statistique en Espagne , Mbappé n’a néanmoins pas remporté de trophées majeurs au sein du club madrilène.

Comme l’avait annoncé Luis Enrique en fin de saison dernière, son départ a même considérablement renforcé le collectif du PSG , qui a remporté la première Ligue des Champions de son histoire le 31 mai dernier à Munich . Champion d’Europe, le PSG va affronter le Real Madrid dans la peau du favori ce mercredi soir au MetLife Stadium à l’occasion de la demi-finale de la Coupe du monde des Clubs. Une rencontre attendue au tournant entre deux clubs pas véritablement amis, et donc marquée par ces retrouvailles entre Kylian Mbappé et ses anciens partenaires.

« Il voudra montrer à ses anciens partenaires qu'il reste un crack »

Pour le journaliste du Parisien Dominique Sévérac, le Bondynois souhaitera absolument faire bonne figure sur le terrain lors de ce choc face au PSG, club dont il est le meilleur buteur. « Il sera comme Coman, Olise ou Upamecano avec le Bayern : avec l'envie d'exceller face au plus grand club français. Comme s'ils avaient envie de montrer à la France de quoi ils sont capables. Pour Mbappé, la question se pose moins, tout le monde connaissant son talent. Mais il voudra montrer à ses anciens partenaires qu'il reste un crack, un buteur hors normes. Les coulisses - son litige financier et le harcèlement dont il s'estime victime - passeront complètement au second plan », a confié le journaliste ce dimanche lors d’une session de questions réponses avec les lecteurs du quotidien.