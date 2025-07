Mbappé - PSG : Une bombe est lâchée !

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a prolongé le 21 mai de cette année-là. Convaincu par les grandes promesses de Nasser Al-Khelaïfi, l'ancien numéro 7 parisien a rempilé de deux saisons, plus une en option. Alors que le PSG n'a pas tenu ses engagements concernant le mercato, Kylian Mbappé s'est senti dupé dès le mois de juillet. A tel point qu'il aurait songé à résilier son contrat avec le club rouge et bleu.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG. Engagée initialement jusqu'au 30 juin 2022, la star de 26 ans aurait pu rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement il y a trois ans. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi a convaincu Kylian Mbappé de prolonger de deux saisons, plus une en option.