60M€ : Surprise, Zinédine Zidane régale le PSG !

En 2021, le PSG s’est montré très actif sur le mercato. Si le coup le plus marquant de cet été-là reste la signature de Lionel Messi après son départ du FC Barcelone , les Rouge-et-Bleu ont également frappé fort en s’attachant les services d’ Achraf Hakimi . Quatre ans plus tard, le latéral droit marocain est considéré comme le meilleur à son poste.

Hakimi a débarqué au PSG grâce à Zidane ?

Et comme le rapporte SPORT, on n’aurait sans doute jamais pu voir Achraf Hakimi au PSG sans l’aide indirecte de Zinédine Zidane. Formé au Real Madrid, le joueur d’aujourd’hui 26 ans n’entrait pas dans les plans du technicien français à l’époque. Le club madrilène l’a alors vendu à l’Inter Milan. Et ce transfert l’a ensuite conduit au PSG pour la coquette somme de 60M€.