OM : Après le clash, il rejoint le Qatar ?

Après un conflit contractuel qui l’a tenu à l’écart du groupe marseillais durant toute la saison, Chancel Mbemba a officiellement quitté l’OM. Libre de tout contrat, le défenseur congolais a reçu plusieurs offres, dont une du Qatar SC. Il pourrait rebondir à Doha, avec un salaire en forte baisse par rapport à celui perçu à Marseille.

Après avoir été un pilier de l’OM pendant deux saisons, Chancel Mbemba a passé le dernier exercice dans le loft marseillais à cause d’un clash contractuel. Désormais libre de tout contrat, le défenseur congolais avait laissé un message d’adieu touchant à tous les membres de l’OM :

« Toutes les histoires trouvent leur conclusion, et parfois, celle-ci n'est pas celle que l'on avait imaginée. Ces trois saisons avec l'Olympique de Marseille resteront gravées dans ma mémoire, et j'en retiendrai le meilleur : l'ambiance électrisante du Vélodrome, des supporters exceptionnels et une ville qui vibre au rythme des matchs. »