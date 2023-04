«Un ouragan», il hallucine sur le scandale Galtier

Arnaud De Kanel

Christophe Galtier est dans la tourmente depuis la fuite d'un mail envoyé par Julien Fournier à la direction d'INEOS (propriétaire de l'OGC Nice) la saison passée où le coach du PSG se retrouve accusé de racisme. L'affaire a pris une ampleur médiatique considérable et peut-être même exagérée pour Philippe Montanier.

En proie à de grosses difficultés sur le plan sportif, le PSG se retrouve désormais au coeur d'un scandale de racisme avec son entraîneur, Christophe Galtier. Lors de son passage à l'OGC Nice, le Marseillais de naissance se serait plaint de l'effectif car il était selon lui composé de trop de joueurs noirs et musulmans. Un mail accable l'entraineur du PSG mais à l'heure qu'il est, Galtier maintient sa défense et l'affaire est entre les mains de la justice. C'est d'ailleurs pour cela que Philippe Montanier n'a pas voulu rajouter de l'huile sur le feu.

«Je n'ai jamais eu quoi que ce soit à son sujet»

L'affaire Christophe Galtier est sur toutes les lèvres. Plusieurs entraineurs défendent leur confrère depuis quelques jours et Philippe Montanier n'a pas échappé à la question fatidique après la défaite de Toulouse face à l'OL. Invité à s'exprimer sur le sujet, il a préféré tempérer. « Ce n'est pas simple. Bon j'ai l'impression que c'est quand même plus une affaire niçoise, avec beaucoup de conflits à l'intérieur, le directeur sportif, l'entraîneur, les joueurs... Je ne suis pas particulièrement proche ou ami avec Christophe mais pour l'avoir côtoyé depuis 40 ans, je n'ai jamais eu quoi que ce soit à son sujet, sur ce sujet-là du racisme. Une enquête va être ouverte et peut-être que la montagne va accoucher d'une souris », a relevé le coach toulousain en conférence de presse.

«Un ouragan médiatique»