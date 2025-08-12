Un joueur signe au PSG, l’incroyable menace de la Russie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’arrivée de l’Ukrainien Illia Zabarnyi au PSG a relancé les spéculations autour de Matvey Safonov. Le gardien russe pourrait-il quitter la capitale française dans un contexte marqué par la guerre ? Ce dossier a même pris une tournure politique en Russie puisqu'un député de la Douma a pris la parole ce lundi.

L’été du PSG a été marqué par de profonds changements dans les cages. L’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC a fixé une nouvelle hiérarchie, avec le Français promis au rôle de numéro 1. Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie, cherche un point de chute, tandis que Matvey Safonov conserve pour l’instant son statut de doublure. Mais le recrutement d’Illia Zabarnyi, défenseur central international ukrainien, a suscité des interrogations supplémentaires.

Des tensions dans le vestiaire du PSG ? Dans un contexte tendu entre la Russie et l’Ukraine, certains observateurs ont évoqué l’hypothèse d’un départ anticipé de Safonov pour éviter tout risque de malaise au sein du vestiaire. Des rumeurs renforcées par le fait que le Russe a reçu des approches cet été, y compris d’un club français, qu’il a finalement repoussées. Selon L’Équipe, le gardien de 25 ans n’envisage pas de quitter Paris, malgré ce climat particulier.