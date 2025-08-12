L’arrivée de l’Ukrainien Illia Zabarnyi au PSG a relancé les spéculations autour de Matvey Safonov. Le gardien russe pourrait-il quitter la capitale française dans un contexte marqué par la guerre ? Ce dossier a même pris une tournure politique en Russie puisqu'un député de la Douma a pris la parole ce lundi.
L’été du PSG a été marqué par de profonds changements dans les cages. L’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC a fixé une nouvelle hiérarchie, avec le Français promis au rôle de numéro 1. Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie, cherche un point de chute, tandis que Matvey Safonov conserve pour l’instant son statut de doublure. Mais le recrutement d’Illia Zabarnyi, défenseur central international ukrainien, a suscité des interrogations supplémentaires.
Des tensions dans le vestiaire du PSG ?
Dans un contexte tendu entre la Russie et l’Ukraine, certains observateurs ont évoqué l’hypothèse d’un départ anticipé de Safonov pour éviter tout risque de malaise au sein du vestiaire. Des rumeurs renforcées par le fait que le Russe a reçu des approches cet été, y compris d’un club français, qu’il a finalement repoussées. Selon L’Équipe, le gardien de 25 ans n’envisage pas de quitter Paris, malgré ce climat particulier.
« Ce n'est pas une question de lieu de naissance »
Interrogé par la presse russe, le député Vitaly Milonov a tenu à minimiser toute problématique liée à la nationalité des joueurs dans ce type de contexte. « Ce n'est pas une question de lieu de naissance, mais de ce qu'il y a dans la tête. Ce sont des athlètes, ils jouent dans un club français, alors quelle différence cela fait-il pour eux ? Certes, je me souviens de la récente performance d'un basketteur balte qui a refusé de jouer pour une équipe russe . Ce genre de choses arrive. Mais notre joueur ne devrait pas quitter le PSG , car tout lui convient. Kvaratskhelia y joue également – et tout va bien, les gars défendent ensemble les intérêts de leur équipe. Par conséquent, si Zabarny est un athlète, il jouera, s'il n'est pas un athlète, mais juste moyen, alors il ne jouera pas » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Sports.ru.