«Un joueur historique» : Le très gros coup du PSG !

Passé par le PSG durant la saison 2017-2018, Yuri Berchiche garde un excellent souvenir du club de la capitale et notamment de Marquinhos. Avant de recroiser la route des Parisiens mercredi soir, le latéral gauche de l'Athletic Bilbao s'est effectivement enflammé pour le capitaine du PSG.
Berchiche s'enflamme pour Marquinhos
« C’est un joueur historique du PSG. Lorsque je l’ai vu soulever la Ligue des Champions, cela m’a fait très plaisir pour lui. Quand je suis arrivé à Paris, il m’avait énormément aidé. Je lui souhaite tout le meilleur », souligne-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«C’est un joueur historique du PSG»
« Ça me fait particulièrement plaisir de rencontrer une équipe avec laquelle j’ai joué pendant une année spectaculaire dans tous les sens du terme, à tous les niveaux. J’apprécie énormément cette équipe, quand le PSG a gagné la Ligue des Champions, j’étais vraiment heureux. C’était un rêve depuis longtemps. Je suis très content pour tous les joueurs du PSG », ajoute Yuri Berchiche.