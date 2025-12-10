«Un joueur historique» : Le très gros coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par le PSG durant la saison 2017-2018, Yuri Berchiche garde un excellent souvenir du club de la capitale et notamment de Marquinhos. Avant de recroiser la route des Parisiens mercredi soir, le latéral gauche de l'Athletic Bilbao s'est effectivement enflammé pour le capitaine du PSG.

Mercredi soir, à l'occasion du déplacement du PSG sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, Yuri Berchiche va retrouver le club de la capitale où il a évoluer une saison. L'occasion notamment de recroiser Marquinhos, un joueur pour lequel il a une grande admiration.

Berchiche s'enflamme pour Marquinhos « C’est un joueur historique du PSG. Lorsque je l’ai vu soulever la Ligue des Champions, cela m’a fait très plaisir pour lui. Quand je suis arrivé à Paris, il m’avait énormément aidé. Je lui souhaite tout le meilleur », souligne-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.