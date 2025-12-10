Marquinhos - Départ du PSG : La bombe lâchée par un journaliste !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Durant le mercato estival 2023, alors que Luis Enrique avait été nommé au poste d'entraîneur du PSG, plusieurs stars telles que Neymar et Marco Verratti ont été poussées au départ. Et le journaliste Fabrice Hawkins a fait une grosse révélation en indiquant que Marquinhos, le capitaine du PSG, aurait lui aussi pu être transféré à ce moment-là...

Et si Marquinhos avait quitté le PSG avant de pouvoir enfin remporter la Ligue des Champions ? L'été de la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur, en 2023, un grand ménage avait été fait au sein du vestiaire parisien avec notamment les ventes de Neymar et de Marco Verratti qui n'entraient pas dans les plans du nouveau coach espagnol du PSG. Et Marquinhos aurait également pu faire partie de cet exode...

« Marquinhos était poussé vers la sortie » Sur RMC, le journaliste Fabrice Hawkins a fait une grosse révélation au sujet du capitaine brésilien du PSG : « Je me souviens à l'été 2023 quand Luis Enrique arrive, il y a une volonté de faire table rase du passé, notamment d'écarter certains joueurs qui portent sur eux les défaites passées. Parmi ces joueurs là, ce n'est pas que Marquinhos était poussé vers la sortie, mais s'il avait demandé, s'il y avait un club qui était venu et avait posé ce qu'il faut, le PSG l'aurait laissé partir bien volontiers », indique Hawkins.