PSG : Le projet de folie à Paris !

Candidat à la Mairie de Paris après avoir été l'adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire a ouvert la porte à la vente du Parc des Princes. Et afin de convaincre le PSG de rester à Paris, il propose un projet très alléchant avec la refonte totale des abords du stade et de la place Saint-Cloud.
Compte tenu de la fermeté d'Anne Hidalgo, qui refuse de vendre le Parc des Princes, le PSG étudie deux sites pour la construction d'un nouveau stade : Poissy et Massy. Cependant, Emmanuel Grégoire, candidat à la Mairie de Paris après avoir été l'adjoint d'Anne Hidalgo, ouvre toutefois la porte à la vente de l'enceinte historique du PSG, tout en présentant un projet colossal autour du stade avant de convaincre le Qatar.
Un grand projet pour la vente du Parc des Princes ?
« Un accord entre les deux parties demandera des compromis de chacun. Mon exigence, c'est qu'on verdisse au maximum les alentours, et qu'on rende les abords du Parc agréables pour le public. Dans le détail, il y a deux grandes zones : la zone proche du périphérique et la zone multisports avec des immeubles en mauvais état. Sur la première zone, je propose la couverture d'une partie du périphérique afin de faire naître un grand jardin connecté à la Porte de Saint-Cloud », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.
Un projet qui va convaincre le PSG ?
« Sur la zone multisports, je proposerai la cession sous forme de bail d'occupation, disjoint du Parc, de la partie qui comprend le stade Géo André, la station essence, le parking et l'ancien Go Sport. Sur cet espace, l'objectif est de déployer des activités économiques qui permettront d'augmenter les revenus commerciaux du PSG. Ce programme immobilier permettra à la fois de dégager des recettes pour le club mais aussi d'offrir des services pour les supporters, même en dehors des jours de match », ajoute Emmanuel Grégoire.