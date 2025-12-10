PSG : Le projet de folie à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Candidat à la Mairie de Paris après avoir été l'adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire a ouvert la porte à la vente du Parc des Princes. Et afin de convaincre le PSG de rester à Paris, il propose un projet très alléchant avec la refonte totale des abords du stade et de la place Saint-Cloud.

Compte tenu de la fermeté d'Anne Hidalgo, qui refuse de vendre le Parc des Princes, le PSG étudie deux sites pour la construction d'un nouveau stade : Poissy et Massy. Cependant, Emmanuel Grégoire, candidat à la Mairie de Paris après avoir été l'adjoint d'Anne Hidalgo, ouvre toutefois la porte à la vente de l'enceinte historique du PSG, tout en présentant un projet colossal autour du stade avant de convaincre le Qatar.

Un grand projet pour la vente du Parc des Princes ? « Un accord entre les deux parties demandera des compromis de chacun. Mon exigence, c'est qu'on verdisse au maximum les alentours, et qu'on rende les abords du Parc agréables pour le public. Dans le détail, il y a deux grandes zones : la zone proche du périphérique et la zone multisports avec des immeubles en mauvais état. Sur la première zone, je propose la couverture d'une partie du périphérique afin de faire naître un grand jardin connecté à la Porte de Saint-Cloud », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.