Mercato : Le boss du PSG démissionne, la raison est dévoilée !

Président du PSG de 2006 à 2008, Alain Cayzac aura donc dirigé le club de la capitale pendant près de deux saisons. Une histoire qui a toutefois pris fin à la suite de la démission du boss parisien. Cayzac avait en effet choisi de s'en aller de son propre chef. Une décision forte à propos de laquelle il avait ses raisons.

Outre Nasser Al-Khelaïfi, sur la liste des personnes qui ont occupé le poste de président du PSG, on retrouve notamment Alain Cayzac. Lui a dirigé le club de la capitale de 2006 à 2008. Mais voilà qu'il n'a pas été au bout de la saison, ayant décidé de démissionner. Mais pourquoi choisir de quitter la tête du PSG ? Cayzac a tout expliqué à l'occasion d'un entretien accordé au Parisien.

« J'ai privilégié mon honneur à mon statut » « Ma démission du PSG, ce fut un déchirement ? Pas du tout. Au contraire, j’ai privilégié mon honneur à mon statut. Après Caen, Sébastien Bazin, l’actionnaire principal qui restait mon ami voulait qu’on se voie. J’avais un plan à lui présenter », a d'abord fait savoir Alain Cayzac.