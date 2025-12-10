Mercato : Le boss du PSG démissionne, la raison est dévoilée !

Président du PSG de 2006 à 2008, Alain Cayzac aura donc dirigé le club de la capitale pendant près de deux saisons. Une histoire qui a toutefois pris fin à la suite de la démission du boss parisien. Cayzac avait en effet choisi de s'en aller de son propre chef. Une décision forte à propos de laquelle il avait ses raisons.
Outre Nasser Al-Khelaïfi, sur la liste des personnes qui ont occupé le poste de président du PSG, on retrouve notamment Alain Cayzac. Lui a dirigé le club de la capitale de 2006 à 2008. Mais voilà qu'il n'a pas été au bout de la saison, ayant décidé de démissionner. Mais pourquoi choisir de quitter la tête du PSG ? Cayzac a tout expliqué à l'occasion d'un entretien accordé au Parisien.
« J'ai privilégié mon honneur à mon statut »
« Ma démission du PSG, ce fut un déchirement ? Pas du tout. Au contraire, j’ai privilégié mon honneur à mon statut. Après Caen, Sébastien Bazin, l’actionnaire principal qui restait mon ami voulait qu’on se voie. J’avais un plan à lui présenter », a d'abord fait savoir Alain Cayzac.
« Dans la seconde, il a eu ma démission »
L'ancien président du PSG a ensuite raconté : « Le lundi au Parc des Princes, il m’a dit : On a pris la décision que tu restes président mais on intègre l’homme d’affaires Michel Moulin pour appuyer le sportif. Dans la seconde, il a eu ma démission. La personnalité de Michel Moulin n’est pas en cause mais dans la vie des affaires, il y a un actionnaire et un manager. L’actionnaire a le droit de virer le manager. Mais ma conception du manager, c’est qu’il ne compose pas. Et je ne peux pas jouer mon rôle de manager si on recrute à ma place ».