Un «joueur fantastique» est annoncé au PSG, c’est confirmé !

Déjà très impressionnant la saison dernière, Nuno Mendes est encore plus fort depuis le début de la saison comme en témoigne sa prestation exceptionnelle contre le FC Barcelone. Pour Maxwell, Nuno Mendes est tout simplement un joueur fantastique.
En raison des nombreuses blessures depuis le début de la saison, deux joueurs ont pris une dimension encore plus importante au PSG ces dernières semaines. Il s'agit des deux latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes. L'international portugais a notamment livré une prestation exceptionnelle à Barcelone avant d'inscrire un coup franc magnifique contre le LOSC, preuve qu'il est capable de tout faire. D'ailleurs, Maxwell, ancien latéral gauche du PSG, ne manque pas d'encenser celui qui s'impose comme son brillant successeur à Paris.
Maxwell complétement fan de Nuno Mendes
« Nuno Mendes, sa vitesse est incroyable. Avec le ballon, c’est difficile de maintenir une vitesse comme il le fait. C’est un joueur fantastique », s’enflamme l’ancien joueur du PSG dans une interview accordée au micro de Ligue1+, avant de poursuivre.
«C’est un joueur fantastique»
« Nuno est agressif, il va vite. Je pense que c’est super compliqué de le dribbler parce qu’il ne donne pas beaucoup d’espace aux attaquants. Défensivement, il donne cette assurance à l’équipe », ajoute Maxwell.