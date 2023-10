Un joueur en perdition au PSG, Mbappé peut en profiter ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très inquiétant contre Newcastle, Marquinhos relance le débat sur le capitanat au PSG. Et pour cause, son manque de leadership et ses erreurs techniques mercredi soir, ne cessent de faire parler. Suffisant pour pousser Luis Enrique à changer de capitaine et à donner le brassard à Kylian Mbappé ? Pour le moment, cela ne semble pas être la tendance.

Mercredi soir, le PSG a sombré sur la pelouse de Newcastle (1-4) et comme un symbole, tout est parti d'une erreur de Marquinhos dont une relance hasardeuse dans l'axe a permis aux Magpies d'ouvrir le score. Le capitaine du PSG a une nouvelle fois fait preuve de fébrilité, ce qui peut inquiéter. Suffisant pour mettre en danger son brassard ?

Quid du brassard de Marquinhos ?

Interrogé sur la question, Marc Mechenoua, journaliste du Parisien , assure que Luis Enrique n'y pense pas encore. « Son erreur de mercredi soir et sa prestation à Clermont font oublier son bon début de saison. C'est sûr. Mais Marquinhos a été élu par ses partenaires comme capitaine du PSG lors d'un vote à main levé puis confirmé lors d'un second scrutin à bulletin secret. Il n'y a pas de raison que cela change », explique dans un chat organisé sur le site du Parisien .

Mbappé en embuscade ?

Quoi qu'il en soit, le débat est relancé sur la capacité de Marquinhos à être l'un des leaders de cette équipe. Et si jamais le brassard venait à changer de bras, Kylian Mbappé pourrait en hériter. C'est en effet lui qui a été choisi par Luis Enrique lorsque le Brésilien n'était pas titulaire depuis le début de saison. Néanmoins, Marquinhos avait été choisi par ses partenaires au terme d'un vote organisé dans le vestiaire ce qui lui permet pour le moment de conserver le capitanat au PSG. Cependant, s'il reproduit ce genre de prestation, nul doute que le débat reviendra sur le devant de la scène.