Un joueur écarté par Luis Enrique, le PSG répond cash !

Ce samedi après-midi (17h), le PSG accueille l’OGC Nice au Parc des Princes. La formation de Luis Enrique va se passer des services du jeune Ibrahim Mbaye qui d’après le Parisien, a été écarté du groupe. Cependant, il ne s’agirait absolument pas d’une punition concernant l’ailier de 17 ans. Explications.

Le PSG doit relancer la machine. Auteur de trois matchs nuls lors de ses quatre dernières rencontres de championnat, le club parisien va tenter de repartir de l’avant avec la réception de l’OGC Nice ce samedi après-midi.

Le PSG sans Ibrahim Mbaye face à Nice La formation de Luis Enrique pourrait connaître plusieurs changements au niveau de son onze titulaire. Aligné d’entrée de jeu à Lorient mercredi et remplacé à la pause, Ibrahim Mbaye ne sera pas de la partie. Comme le révèle le Parisien, l’ailier de 17 ans a été écarté du groupe du PSG, et va jouer avec les U19.