Un joueur du PSG se lâche sur Luis Enrique

Débarqué du Bayern Munich cet été, Lucas Hernandez fait ses premiers pas actuellement avec le PSG. Par la même occasion, et ce comme tous les autres joueurs parisiens, il découvre également Luis Enrique. Remplaçant Christophe Galtier, l’Espagnol est le nouvel entraîneur du PSG, où il tente de mettre en place sa philosophie. Lucas Hernandez s’est d’ailleurs confié sur Luis Enrique.

Christophe Galtier ne sera donc resté qu’un an sur le banc du PSG. Payant les mauvais résultats de son équipe, le Français a été remplacé et c’est désormais Luis Enrique qui est le nouvel entraîneur du club de capitale. Fort d’une grosse expérience, l’Espagnol tentera de mener à bien le projet du PSG et Lucas Hernandez semble déjà sous le charme.

« Un super coach »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Lucas Hernandez s’est donc confié sur Luis Enrique. Le joueur du PSG a expliqué à propos de son entraîneur : « Avant ma signature, non, on n'a pas parlé, mais dès que je suis arrivé, oui. Je le connaissais d'Espagne, c'est un super coach avec des idées bien claires ».

« Il veut que l'on ait le plus possible la possession du ballon »