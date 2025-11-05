Un joueur du PSG en boite de nuit, l’annonce inattendue en direct !

Aujourd’hui consultant sur Canal+, Alain Roche a duré sa carrière de jouer porté fièrement les couleurs du PSG. Ayant rejoint le club de la capitale en 1992, il y sera jusqu’en 1998, le temps pour lui de disputer 223. Et de profiter pleinement de la vie nocturne parisienne. En effet, Alain Roche s’est visiblement bien régaler dans les boites de nuit de la capitale.
En signant au PSG, il ne faut également pas oublier qu’on met les pieds dans la capitale française. Et voilà qu’à Paris, la vie nocturne est très mouvementée. On y retrouve ainsi de très nombreuses boites de nuit. Forcément, la tentation est énorme et ils ont été nombreux au PSG à y céder. Ce n’est pas Alain Roche qui dira le contraire.
Les nombreuses virées nocturnes au PSG !
C’est au micro de Canal+ qu’Alain Roche a révélé ses virées en boite de nuit du temps où il était au PSG. « Je fréquentais les boites de nuit parisiennes à l'époque ? Oui un petit peu. Je sortais beaucoup quand j’étais joueur du PSG ? Je pense beaucoup plus que les joueurs actuels », a-t-il ainsi balancé.
« J’en ai croisé beaucoup des joueurs »
Physionomiste, Big John de Paname en a vu passer des joueurs du PSG en boite de nuit. Récemment, il expliquait ainsi : « Comme vous le savez, j'ai une activité nocturne, depuis 15-20 ans. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai croisé beaucoup des joueurs. Je ne parlerai de ceux qui sont en activité, à la rigueur de ceux qui sont à la retraite. Mais c'est vrai qu'il y en a eu plein. Nenê était sorteur, Motta était pas mal aussi. Ugarte. Pocho (Lavezzi), vous vous en doutez. Ronaldinho à l'époque. Le vrai R9 aussi. Et pour répondre, je n'ai jamais refusé Neymar, mais j'ai refusé d'autres joueurs de foot ».