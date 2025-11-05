Un joueur du PSG en boite de nuit, l’annonce inattendue en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui consultant sur Canal+, Alain Roche a duré sa carrière de jouer porté fièrement les couleurs du PSG. Ayant rejoint le club de la capitale en 1992, il y sera jusqu’en 1998, le temps pour lui de disputer 223. Et de profiter pleinement de la vie nocturne parisienne. En effet, Alain Roche s’est visiblement bien régaler dans les boites de nuit de la capitale.

En signant au PSG, il ne faut également pas oublier qu’on met les pieds dans la capitale française. Et voilà qu’à Paris, la vie nocturne est très mouvementée. On y retrouve ainsi de très nombreuses boites de nuit. Forcément, la tentation est énorme et ils ont été nombreux au PSG à y céder. Ce n’est pas Alain Roche qui dira le contraire.

Les nombreuses virées nocturnes au PSG ! C’est au micro de Canal+ qu’Alain Roche a révélé ses virées en boite de nuit du temps où il était au PSG. « Je fréquentais les boites de nuit parisiennes à l'époque ? Oui un petit peu. Je sortais beaucoup quand j’étais joueur du PSG ? Je pense beaucoup plus que les joueurs actuels », a-t-il ainsi balancé.