Un joueur du PSG en boite de nuit, la fake news !

Recruté par le PSG à l’été 2000 en provenance de l’OM, Stéphane Dalmat était très attendu dans la capitale. Mais voilà que ce recrutement a finalement été un échec. Comment expliquer cela ? Alors que certaines rumeurs ont fait écho de nombreuses sorties en boite de nuit, Dalmat a souhaité mettre les choses au point à ce sujet.
En signant au PSG, la vie parisienne est également à prendre en compte. On a ainsi vu plus d’un joueur se perdre dans les soirées de la capitale et ainsi impacter ses performances sur la terrain. Etait-ce le cas avec Stéphane Dalmat ? N’ayant fait que quelques mois avec le PSG, celui qui a ensuite rejoint l’Inter Milan s’est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs sur ses fréquentations des établissements nocturnes.
« Je n’ai jamais foutu les pieds en boite quand j’étais au PSG »
Tout cela serait faux selon les dires de Stéphane Dalmat. En effet, pour Oui Hustle, l’ancien joueur du PSG a assuré : « On m’a beaucoup vu en boite de nuit quand j’étais au PSG ? C’est faux. Je n’ai jamais foutu les pieds en boite quand j’étais au PSG. Pas une seule fois ».
« Je peux garantir que je ne suis sorti dans aucune boite »
« Après oui, quand j’ai quitté le PSG des années après et tout ça, oui. Mais quand je jouais au PSG, les 6 mois que j’ai fait au PSG, je peux garantir que je ne suis sorti dans aucune boite dans Paris. Après si j’étais sorti, je l’aurais dit », a poursuivi Stéphane Dalmat.