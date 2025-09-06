Un joueur du PSG en boite de nuit, la fake news !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par le PSG à l’été 2000 en provenance de l’OM, Stéphane Dalmat était très attendu dans la capitale. Mais voilà que ce recrutement a finalement été un échec. Comment expliquer cela ? Alors que certaines rumeurs ont fait écho de nombreuses sorties en boite de nuit, Dalmat a souhaité mettre les choses au point à ce sujet.

En signant au PSG, la vie parisienne est également à prendre en compte. On a ainsi vu plus d’un joueur se perdre dans les soirées de la capitale et ainsi impacter ses performances sur la terrain. Etait-ce le cas avec Stéphane Dalmat ? N’ayant fait que quelques mois avec le PSG, celui qui a ensuite rejoint l’Inter Milan s’est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs sur ses fréquentations des établissements nocturnes.

« Je n’ai jamais foutu les pieds en boite quand j’étais au PSG » Tout cela serait faux selon les dires de Stéphane Dalmat. En effet, pour Oui Hustle, l’ancien joueur du PSG a assuré : « On m’a beaucoup vu en boite de nuit quand j’étais au PSG ? C’est faux. Je n’ai jamais foutu les pieds en boite quand j’étais au PSG. Pas une seule fois ».