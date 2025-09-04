PSG : Barcola et Dembélé changent d’équipe, c’est la catastrophe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Encore diminué par une gêne musculaire, Ousmane Dembélé devrait manquer le match des Bleus face à l’Ukraine vendredi. Resté à Clairefontaine malgré son absence des entraînements collectifs, l’ailier du PSG suit un programme adapté. Une gestion qui interroge, d’autant que ce n’est pas la première fois que Didier Deschamps prend ce type de risques.

Ousmane Dembélé a connu un léger contretemps cette semaine avec les Bleus. Touché à l’ischio-jambier gauche lors de la victoire du PSG à Toulouse (3-6), il suit depuis son arrivée à Clairefontaine un programme individualisé. Rien d’inquiétant, mais cette gêne devrait l’empêcher de jouer vendredi contre l’Ukraine dans le cadre des qualifications au Mondial 2026. Didier Deschamps a toutefois choisi de conserver Dembélé dans le groupe, misant sur une évolution rapide de son état et sur sa capacité à retrouver le rythme dans les prochains jours.

Le risque de Deschamps avec Dembélé Comme l'a rappelé Romain Beddouk, cette décision est loin d'être inédite. « C’est pas la première fois que Didier Deschamps prend des risques avec des joueurs du PSG…Je pense notamment à la trêve de juin. Rappelez-vous ce match face à l’Espagne le jeudi 5 juin, 5 jours après la finale de la Ligue des Champions. Bah dans ce match, malgré la fatigue de la saison et des festivités : Désiré Doué et Ousmane Dembélé titulaires. Barcola est même entré 30 minutes alors que la France était menée 4-1… » a déclaré le chroniqueur sportif au micro d'Ici Paris.