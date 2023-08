Un joueur du PSG échappe à un drame de justesse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans la nuit de lundi à mardi, la police est intervenue à Saint-Cloud, alors que sept hommes s'apprêtaient à cambrioler le domicile de Julian Draxler. Ils ont été interpellés en possession de serflex, gants, ruban adhésif et cagoules. Ces derniers, bien connus des services de police, ont, immédiatement, été placés en garde à vue.

Les joueurs du PSG sont des victimes de choix pour les cambrioleurs. Après Gianluigi Donnarumma, un autre membre du club parisien a été la cible de malfrats. Il s'agit de Julian Draxler. Comme l'ont confirmé des sources policières à RMC Sport, les forces de l'ordre ont dû intervenir dans la nuit de lundi à mardi pour éviter qu'ils ne passent à l'action.

Un cambriolage évité de peu

Grâce à un système de surveillance mis en place devant le domicile de Draxler, les forces de l'ordre ainsi que l'entourage du joueur ont pu remarquer une voiture suspecte, une Volkswagen Golf avec à son bord deux hommes. Les policiers de la BAC 92N ont aussi contrôlé un autre véhicule, dans lequel se trouvaient cinq autre malfaiteurs. Les policiers ont retrouvé un serflex, des gants, un ruban adhésif et des cagoules.

Sept hommes placés en garde à vue