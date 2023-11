Un joueur du PSG dégoupille, l’Argentine hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Uruguay s’est imposé sur la pelouse de La Bombonera et a mis fin à la série d’un an sans défaite de l’Argentine. Un match qui a notamment été marqué par le geste de Manuel Ugarte à l’égard de Rodrigo De Paul et qui visait Lionel Messi. D’ailleurs, les deux Argentins n’ont pas manqué de réagir.

« Suceur de Messi ». Voilà le message qu'aurait lâché Manuel Ugarte à Rodrigo De Paul lors du choc entre l'Argentine et l'Uruguay. Le tout accompagné d'un petit geste obscène qui n'a pas manqué de faire réagir après le match. Et le joueur de l'Atlético de Madrid a d'ailleurs commenté son altercation avec le joueur du PSG.

PSG : Le transfert d’une star totalement relancé ? https://t.co/0ieNEQMxtb pic.twitter.com/WJDhqV1SzP — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

De Paul répond à Ugarte

« C’est une connerie. Ça reste sur le terrain, il ne s’est rien passé. J’aime parler de football. L’Uruguay a fait mieux et maintenant nous devons nous relever et jouer un grand match au Brésil. Parfois, le football est injuste. Nous devons nous occuper de tout que nous avons gagné et obtenu, tout le respect que nous avons gagné pendant cette période. Cela se fait sur le terrain et rien de plus », assure le milieu de terrain argentin après le match.

«Les jeunes doivent apprendre le respect des anciens»