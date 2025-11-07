Un joueur du PSG avec Yamal, c'est officiel !

Amadou Diawara

Ce vendredi matin, Luis de la Fuente a dressé sa liste de joueurs convoqués pour les deux prochains matchs de l'Espagne. Forfaits pour le dernier rassemblement de la Roja, Lamine Yamal (FC Barcelone) et Fabian Ruiz signent leur grand retour. Pour rappel, la Roja a rendez-vous avec la Géorgie et la Turquie.

Lors de la trêve internationale d'octobre, Luis de la Fuente était privé de deux joueurs majeurs : Lamine Yamal et Fabian Ruiz. Blessés le mois dernier, l'attaquant du FC Barcelone et le milieu de terrain du PSG ont dû déclarer forfait pour les deux derniers matchs de l'Espagne : contre la Géorgie (2-0, 11 octobre) et face à la Bulgarie (4-0, 14 octobre).

Espagne : Yamal et Ruiz sont de retour Ce vendredi, Luis de la Fuente a communiqué sa liste de joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de l'Espagne. De retour de blessure depuis peu, Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans) et Fabian Ruiz (PSG, 29 ans) retrouvent le groupe de la Roja.