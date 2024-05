Un joueur du PSG a vécu l’enfer, la photo choc

Absent des terrains depuis plus d'un an en raison d'une terrible blessure au tendon d'Achille, Presnel Kimpembe a tenu à féliciter son équipe pour le titre de champion de France. Un message publié sur les réseaux sociaux et qui a été accompagné d'une terrible photo de sa cheville après son opération.

Presnel Kimpembe a observé cette saison de loin. Absent des terrains depuis le 26 février 2023 en raison d'une rupture du tendon d'Achille, le défenseur central n'a pu aider ses coéquipiers sur le terrain. Malgré la déception, le joueur du PSG était présent au Parc des Princes ce dimanche soir pour participer aux festivités et célébrer le douzième titre de champion de France de son club.

Le lendemain, Kimpembe a publié un message sur son compte Instagram pour féliciter ses coéquipiers. « Un titre de plus. Et un 50e pour l’histoire. Une saison difficile, mais remplie d’apprentissage à titre personnel. Encore 1 à aller chercher tous ensemble. "Tout obstacle renforce la détermination" Merci à vous pour le soutien indéfectible ! ici c’est PARIS #LAFORCE » a lâché le champion du monde 2018. Le tout accompagné d'une photo qui fait froid dans le dos.

🇫🇷🤕 Presnel Kimpembe shows the reality of his most recent injury... He suffered an achilles tendon rupture which has kept him out of action for 400+ days. The photo is the back of his foot all stitched up. Sending strength to him. ❤️ pic.twitter.com/JeIXS0UOD3