PSG : Au fond du trou, un joueur se lâche

Titularisé par Luis Enrique dimanche dernier lors de la rencontre face à Toulouse, Nordi Mukiele a retrouvé les pelouses de Ligue 1. Peu utilisé par son entraîneur cette saison, l'international français a eu l'occasion de s'exprimer. La fin de son calvaire ? En zone mixte, l'arrière droit a évoqué ses difficultés du moment au PSG.

Nordi Mukiele a enfin obtenu sa chance lors de la rencontre face à Toulouse. Le joueur n'avait plus débuté un match de championnat depuis le mois de février. Luis Enrique a profité de l'occasion pour lui donner du temps de jeu avant un possible départ lors du prochain mercato. Courtisé par le Bayern Munich en janvier dernier, Mukiele s'est présenté en zone mixte après la défaite de son équipe dimanche (1-2), et a évoqué, avec transparence, ses difficultés au PSG depuis le lancement de la saison.

Mukiele revient sur son année galère

« C’est toujours dur lorsqu’on ne joue pas après j’essaie de travailler dur à l’entraînement, de rester très professionnel, j’essaie d’aider l’équipe au mieux, que ce soit 10 minutes, que ce soit au poste de latéral gauche, en tant que central ou en latéral droit, j’essaie de donner le meilleur de moi-même. On sait très bien que ce n’est pas facile lorsqu’on ne joue pas beaucoup, à l’image de mon match de ce soir, j’ai bien conscience que je n’ai pas été bon mais ça fait partie du footbal l » a lâché Mukiele.

« J'étais un peu dans le trou »