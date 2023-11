Un joueur du PSG a vécu l’enfer, il raconte

Pierrick Levallet

Avant de débarquer au PSG, Lucas Hernandez a vécu l'enfer. Le défenseur 27 ans a subi une grave blessure qui l'a privé d'une bonne partie de la saison dernière, y compris de la Coupe du monde. Mais maintenant qu'il est rétabli, l'international français n'a pas manqué de revenir sur ce passage compliqué de sa carrière.

Afin de se renforcer dans le secteur défensif, le PSG s’est attaché les services de Lucas Hernandez. Le club de la capitale a d’ailleurs fait un pari avec l’international français, qui revenait tout juste d’une grave blessure qui l’avait privé de la Coupe du monde. Maintenant qu’il est parfaitement rétabli, l’ancien joueur du Bayern Munich n’a pas manqué de raconter son calvaire.

«J’ai senti que je sortais de ce long tunnel»

« Ma grave blessure ? Ça n’a pas été un moment facile. Le Bayern a été derrière moi et a tout fait pour que je revienne du mieux possible. Quand j’ai recommencé à courir, à revenir sur le terrain et à m’entraîner avec mes coéquipiers, j’ai senti que je sortais de ce long tunnel, parce que je suis resté sept mois et demi à l’écart, à m’entraîner tout seul, à faire des soins tous les matins » a confié Lucas Hernandez dans un entretien accordé au Parisien .

«Je me suis dit que c’était le moment de changer»