«Un joueur différent» au PSG : Deschamps hallucine en privé !

Depuis quelques mois, Didier Deschamps surfe sur la réussite du PSG pour composer ses listes. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Hernandez sont ainsi des habitués de l'équipe de France. Et un petit nouveau s'est greffé à la liste depuis le mois de mars à savoir Désiré Doué. Un joueur présenté comme différent par Didier Deschamps.

Sous l'impulsion de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a lancé un nouveau projet qui consiste notamment à s'appuyer sur de jeunes joueurs français comme en témoigne le recrutement de Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore récemment Lucas Chevalier. Une aubaine pour Didier Deschamps qui surfe sur la dynamique parisienne pour composer ses listes.

Deschamps conquis par Doué Et le dernier arrivé n'est autre que Désiré Doué. Recruté pour 50M€, hors bonus, il y a un peu plus d'un an, l'ancien Rennais a connu une intégration rapide au PSG où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable lors des grands rendez-vous. C'est donc très logiquement que Didier Deschamps l'a convoqué pour la première fois en mars dernier. Et en Bleus aussi, son intégration a impressionné.