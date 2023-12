Un joueur de Deschamps veut humilier un buteur du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kingsley Coman a donné rendez-vous à Randal Kolo Muani, actuellement sous contrat avec le PSG et ancien buteur de l'Eintracht Francfort. L'ailier du Bayern Munich voudrait prendre sa revanche et parvenir, enfin, à le battre lors d'une prochaine rencontre. Le dernier duel entre les deux internationaux français s'était soldé par un match nul.

Kingsley Coman et Randal Kolo Muani se côtoient en équipe de France depuis plusieurs mois. Mais la saison dernière, les deux joueurs s'affrontaient encore en Bundesliga. L'un portait et porte toujours le maillot du Bayern Munich. L'autre a quitté l'Eintracht Francfort cet été pour s'engager avec le PSG.

Coman prévient Kolo Muani

Leur dernier duel s'est soldé par un match nul. Un résultat qui a laissé Kingsley Coman sur sa faim, surtout que Randal Kolo Muani s'était montré présomptueux lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Aujourd'hui, le joueur bavarois a soif de revanche.

« Je veux le voir perdre face au Bayern Munich »