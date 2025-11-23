Un «horrible» joueur du PSG, c’est terminé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Buteur face au Havre ce samedi soir, Kang-in Lee a contribué au succès du club de la capitale. Une nouvelle fois depuis quelques semaines maintenant, le Sud-Coréen a livré une prestation aboutie. De quoi faire taire ses détracteurs, à commencer par Pierre Ménès. S’il n’était pas un grand fan de Lee, il reconnait aujourd’hui que le joueur du PSG est en pleine progression.

Pour retrouver la tête de la Ligue 1 après la victoire de l’OM face à Nice, le PSG devait s’imposer ce samedi soir face au Havre. C’est ce qui a été fait de la part des joueurs de Luis Enrique, lancés sur le chemin de la victoire par une réalisation de Kang-in Lee. Longtemps inconstant à Paris, le Sud-Coréen enchaine depuis quelques semaines les bons matchs. Ce qui n’a pas échappé à Pierre Ménès.

« Je ne peux plus l’appeler l’horrible Kang-in Lee » Dernièrement, Pierre Ménès n’était pas le plus grand fan de Kang-in Lee, n’hésitant pas à dézinguer le joueur du PSG. Mais voilà que tout cela est terminé. En effet, sur sa chaine Youtube, le journaliste sportif a confié : « Le premier but parisien a été marqué par Kang-in Lee. Je ne peux plus l’appeler l’horrible Kang-in Lee tant il est en progrès sur ses dernières sorties ».