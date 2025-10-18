Un gros renfort au PSG, c’est le choc !

Ce vendredi soir, le PSG a récupéré un gros renfort contre le RC Strasbourg : Désiré Doué. Le phénomène de 20 ans a eu droit à une bonne heure de jeu pour se remettre en jambe. L’international français a d’ailleurs étonné son monde sur le plan physique, alors qu’il n’avait plus joué un seul match depuis le 5 septembre dernier.
À l’approche du match contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions, l’infirmerie commence à se vider au PSG. Le club de la capitale a d’ailleurs pu compter sur un renfort de poids ce vendredi contre le RC Strasbourg : Désiré Doué. Blessé depuis le 5 septembre dernier, le crack de 20 ans a vu Luis Enrique lui accorder une bonne heure de jeu pour se remettre en jambe.
La forme de Désiré Doué a surpris tout le monde
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Désiré Doué a été impressionnant physiquement comme le rapporte L’Equipe. S’il a parfois montré du déchet sur le plan technique, l’international français a affiché une forme athlétique bluffante. Ses courses, ses prises de balle et ses appuis traduisait un niveau convaincant pour un premier match depuis plus d’un mois.
Le PSG ne voulait pas précipiter son retour
Il faut dire que Désiré Doué a fait le nécessaire pour revenir au sommet de ses capacités. L’ancien du Stade Rennais n’a jamais voulu précipiter son retour, conscient des risques d’une potentielle rechute dans cette nouvelle saison à rallonge. Le PSG ne souhaitait pas non plus le voir revenir trop tôt. Et visiblement, les deux parties ont fait le bon choix.