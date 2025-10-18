Un gros renfort au PSG, c’est le choc !

Pierrick Levallet

À l’approche du match contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions, l’infirmerie commence à se vider au PSG. Le club de la capitale a d’ailleurs pu compter sur un renfort de poids ce vendredi contre le RC Strasbourg : Désiré Doué. Blessé depuis le 5 septembre dernier, le crack de 20 ans a vu Luis Enrique lui accorder une bonne heure de jeu pour se remettre en jambe.

La forme de Désiré Doué a surpris tout le monde Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Désiré Doué a été impressionnant physiquement comme le rapporte L’Equipe. S’il a parfois montré du déchet sur le plan technique, l’international français a affiché une forme athlétique bluffante. Ses courses, ses prises de balle et ses appuis traduisait un niveau convaincant pour un premier match depuis plus d’un mois.