Un grand entraîneur est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce mercredi, Paulo Fonseca a été interrogé sur la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions. Et le coach de l'OL ne tarit pas d'éloges pour son homologue parisien, le félicitant de ce qu'il a accompli avec cet effectif cette saison.

Après une demi-finale la saison dernière, Luis Enrique a cette fois-ci permis au PSG de se hisser en finale de la Ligue des champions. Une réussite impressionnante qui est saluée par Paulo Fonseca, très élogieux concernant le travail du technicien espagnol.

Paulo Fonseca s'incline face à Luis Enrique

« J'aime beaucoup Luis Enrique. C'est un exemple, une référence. Si on regarde le passé du PSG, on voit qu'ils ont perdu les meilleurs joueurs du monde avec Messi, Neymar, Mbappé, et ce moment est important. Important pour que les personnes du foot comprennent que le plus important, c'est l'équipe », s'enflamme l'entraîneur de l'OL en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C'est un exemple, une référence»

« Il (Luis Enrique) a vraiment construit un collectif avec des joueurs qui veulent travailler d'abord pour l'équipe, le club. Aujourd'hui, avoir un joueur ouvert à l'idée de travailler pour l'équipe, c'est un avantage. Il a eu le mérite de faire vraiment une équipe qui travaille ensemble pour gagner. Nous avons d'autres exemples mais le PSG est le grand exemple du moment », ajoute Paulo Fonseca.