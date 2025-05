Un «destructeur» au PSG, l'annonce en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parmi les joueurs arrivés l'été dernier, Willian Pacho est venu renforcer le secteur défensif du PSG. Le premier joueur équatorien de l'histoire du club a parfois été critiqué à ses débuts, mais il se révèle être tout de même un joueur très très solide. D'ailleurs, il n'a quasiment pas manqué un match.

Ancien joueur de l'Eintracht Francfort, Willian Pacho est devenu l'été dernier l'une des recrues les plus chères de l'histoire du PSG pour un défenseur. L'Equatorien n'a pas fait l'unanimité à ses débuts, mais Luis Enrique n'a cessé de lui accorder sa confiance, à juste titre d'après Lionel Charbonnier.

Pacho, un élément clé ?

A seulement 23 ans, Willian Pacho a réussi à se faire une place dans le XI du PSG, l'un des plus grands clubs européens actuellement. L'Equatorien a déjà disputé 50 matches sous les ordres de Luis Enrique. « Pacho a beaucoup été décrié. On disait qu'il était limité techniquement. Et j'ai toujours dit qu'il y avait besoin d'un destructeur dans cette équipe. Il te donne une confiance... Pacho, je trouve que même Marquinhos est devenu nettement meilleur depuis qu'il y a Pacho. Il détruit le jeu de l'adversaire, il relance bien, il est costaud sur l'homme, il ne s'embête pas », déclare Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC Sport.

Un nouveau chef de file ?

Avec autant de matches au compteur pour sa première saison au PSG, Willian Pacho semble être devenu le nouveau patron de la défense du PSG. Le jeune Equatorien est plutôt discret, mais nul doute qu'il sera titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Du mois s'il est apte à jouer.