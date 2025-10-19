Un crack est de retour au PSG, il annonce du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Décevant depuis quelques mois, Warren Zaïre-Emery a livré sa meilleure performance de la saison vendredi soir lors du match nul spectaculaire contre Strasbourg (3-3). Capitaine du PSG pour l’occasion, le milieu de terrain français retrouve ses sensations et annonce du lourd pour la suite.

Très impressionnant à ses débuts au PSG, Warren Zaïre-Emery est beaucoup moins en vue ces derniers mois, au point d'avoir été relégué avec l'équipe de France Espoirs puisque Didier Deschamps ne l'a pas convoqué lors des deux derniers rassemblements des Bleus. Et cette stratégie a peut-être fonctionné puisque vendredi soir contre Strasbourg, Warren Zaïre-Emery a livré une prestation très solide, ce qui semble lui redonner confiance pour l'avenir.

Zaïre-Emery annonce la couleur « Je me sens bien. Maintenant, on n'a pas gagné donc c'est plus compliqué. Mais personnellement, je trouve que je n'ai pas fait un mauvais match. Je me sens de mieux en mieux. Il y a toujours des choses à améliorer mais je me sens bien. Je commence à reprendre cette confiance et cette insouciance de jouer et prendre du plaisir », confie-t-il au micro de Ligue1+.