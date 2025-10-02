Un crack au PSG : La surprise qui va régaler Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 19 ans, Senny Mayulu a réalisé une prestation solide sur la pelouse du FC Barcelone, inscrivant le but égalisateur du PSG avant la mi-temps. En plus de saluer son apport offensif, Frédéric Dehu ne manque pas d’évoquer le travail défensif du titi parisien qui devrait encore avoir du temps de jeu à l’avenir.

Contraint de se passer de certains titulaires habituels du PSG, blessés, Luis Enrique a dû innover pour le déplacement à Barcelone. Senny Mayulu était ainsi aligné dans l’axe de l’attaque, un choix fort et payant de l’entraîneur parisien qui a préféré laisser Gonçalo Ramos sur le banc au coup d’envoi, puisque le jeune titi a égalisé peu avant la mi-temps. Interrogé par Le Parisien, Frédéric Déhu a salué la prestation de Senny Mayulu.

« Mayulu a répondu présent avec ce but, mais aussi par son travail défensif » « Ils avaient de grandes responsabilités, d’autant que sur le banc vous aviez Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, qui sont quand même des joueurs avec de l’expérience, a confié l’ancien du PSG concernant les jeunes issus du centre de formation. Luis Enrique n’a pas hésité à leur donner sa confiance et, même si on peut toujours attendre mieux, ils ont répondu présent, notamment Mayulu, avec ce but, mais aussi par son travail défensif. »